На борту иранского танкера в Красном море произошел взрыв

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Недалеко от побережья Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв на борту иранского нефтяного танкера.

Об этом пишет Громадське, ссылаясь на АР.

По данным СМИ, взрыв произошел, когда танкер находился в около 100 километрах от саудовского портового города Джидда. Приближенное к организации «Корпус стражей исламской революции» агентство Nour, сообщает, что никто из экипажа не пострадал.

«Две ракеты нанесли удар по иранскому танкеру, который путешествовал через Красное море у побережья Саудовской Аравии, заявили иранские чиновники», — говорится в сообщении.

В то же время агентство «Иранское государственное телевидение» сообщает, что взрыв вызвал серьезные повреждения судна и утечку нефти в море.

Ранее сообщалось, что США обвинили Иран в нападении на крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии.

Мила Волкова

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