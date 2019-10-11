На борту иранского танкера в Красном море произошел взрыв

Недалеко от побережья Саудовской Аравии в Красном море произошел взрыв на борту иранского нефтяного танкера.
Об этом пишет Громадське, ссылаясь на АР.
По данным СМИ, взрыв произошел, когда танкер находился в около 100 километрах от саудовского портового города Джидда. Приближенное к организации «Корпус стражей исламской революции» агентство Nour, сообщает, что никто из экипажа не пострадал.
«Две ракеты нанесли удар по иранскому танкеру, который путешествовал через Красное море у побережья Саудовской Аравии, заявили иранские чиновники», — говорится в сообщении.
В то же время агентство «Иранское государственное телевидение» сообщает, что взрыв вызвал серьезные повреждения судна и утечку нефти в море.
Ранее сообщалось, что США обвинили Иран в нападении на крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии.