В Донецкой области работница завода и начальник, который пытался её спасти, отравились выбросами бензола и аммиака

В Донецкой области двое работников частного акционерного общества «Авдеевский коксохимический завод» отравились токсичными газами.

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

По предварительным данным следствия, 11 октября, примерно в 8:30, 34-летняя оператор одного из цехов, находясь на рабочем месте, отравилась выбросами бензола и аммиака, от чего потеряла сознание.

Увидев свою коллегу на полу, 34-летний начальник смены пытался вытащить ее из места концентрации ядовитых веществ, однако и сам отравился аммиаком и бензолом.

Обоих пострадавших доставили в реанимационное отделение Авдеевской центральной больницы. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии.



По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, повлекшее иные тяжкие последствия»). Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что на «Крымском титане» остановили цех, чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации.