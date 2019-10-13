Николаевские спасатели нашли на Кинбурне полсотни снарядов – работы по очистке территории еще продолжаются

На Кинбурнской косе водолазы и пиротехники ГСЧС выявили 52 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Эти работы проводятся в соответствии с Планом организации выполнения задач по разведке и разминированию местности на 2019 год и с целью приведения акватории Черного моря в безопасное состояние.

Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения продлит поиски опасных предметов до 23 октября, когда все находки будут уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, как на Николаевщине рабочие нашли авиационную бомбу, когда рыли траншею.