Николаевские спасатели нашли на Кинбурне полсотни снарядов – работы по очистке территории еще продолжаются

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На Кинбурнской косе водолазы и пиротехники ГСЧС выявили 52 взрывоопасных предмета.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Эти работы проводятся в соответствии с Планом организации выполнения задач по разведке и разминированию местности на 2019 год и с целью приведения акватории Черного моря в безопасное состояние.

Группа пиротехнических работ и подводного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения продлит поиски опасных предметов до 23 октября, когда все находки будут уничтожены путем контролируемого подрыва.

Напомним, как на Николаевщине рабочие нашли авиационную бомбу, когда рыли траншею.

Тарас Леонтян

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