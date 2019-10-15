В общежитии Ровно нашли закрытого в комнате младенца с ЧМТ и пневмонией – его 19-летнюю мать разыскивают

В Ровно 19-летняя девушка закрыла в комнате общежития новорождённого с телесными повреждениями и пропала.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

В понедельник, 14 октября, около 01:00 медики «скорой» сообщили в полицию, что в больницу они доставили младенца с телесными повреждениями.

Правоохранители предварительно установили, что в течение нескольких дней в социальном общежитии проживает мама - 19-летняя уроженка Гощанского района вместе с сыном, которому исполнилось 26 дней.

Ночью крики ребенка услышали соседи и обратились к вахтерше, которая и открыла дверь комнаты. У мальчика медики предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и двустороннюю пневмонию. Младенца госпитализировали в реанимационное отделение.

По данному факту следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по статье 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком») и части 2 статьи 135 («Оставление в опасности») Уголовного кодекса Украины.

Полицейские разыскивают мать и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ГБР сообщило о подозрении в убийстве младенца двум сотрудницам погранслужбы.