В Николаеве на ПГУ образовалась пробка из-за ДТП с участием двух легковушек

В Николаеве в субботу, 19 октября, на проспекте Героев Украины произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, что стало причиной пробки в микрорайоне Соляные.

Об этом сообщает «0512».

Водители «Daewoo Lanos» и «Chery» двигались попутно со стороны остановки «Плавбассейн» в направлении города по проспекту Героев Украины. Напротив остановки «Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова» из-за несоблюдения боковой интервал-дистанции автомобили столкнулись.

В результате ДТП образовалась пробка по проспекту Героев Украины до остановки «Школьная». Кроме того из-за автоаварии пришлось прекратить движение нескольким троллейбусам.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, как в Николаеве кроссовер сбил восьмилетнего мальчика.