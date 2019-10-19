На Николаевщине мужчина выезжал задом из гаража и сбил пожилую мать – пострадавшая скончалась на месте

В субботу, 19 октября, в селе Миролюбовка Братского района мужчина при выезде из гаража сбил свою мать. Пострадавшая от полученных травм скончалась.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел днем. 60-летний водитель, выезжая на автомобиле «ВАЗ-21013» из гаража, двигаясь задним ходом, по предварительным данным, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на свою мать.

Вследствие ДТП 81-летняя женщина получила телесные повреждения несовместимые с жизнью.

Событие квалифицировано по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), санкция статьи предусматривает наказание до восьми лет заключения. Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, как возле Николаева столкнулись «Opel» и «ВАЗ», в результате чего погиб 10-летний ребенок, который был за рулем.