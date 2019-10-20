В сети показали фотографии разбитой трассы «Полтава – Кишинев» на территории Николаевщины

В социальной сети Facebook разместили фотографии и видео с трассы М-13 «Полтава – Кишинев», которая проходит через Николаевскую область и находится в аварийном состоянии.

Соответствующий пост опубликовал пользователь Алексей Ковтун.

«Трасса Полтава-Кишинёв в Николаевской области. Уважаемые друзья прошу, максимальный репост данного поста», – подписал фотографии и видео автор.

Как известно, этот участок находится в таком состоянии уже не первый год.

Напомним, в 2017 году тогдашний начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко заявлял, что участок бетонной дороги М-13 («Кишинев-Полтава») на территории Николаевщины не подлежит никакому из видов ремонта.

Как известно, украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов обрушился с критикой на действующих и бывших чиновников разного уровня из-за состояния дороги Т-1513 «Нечаянное-Каменка-Очаков».