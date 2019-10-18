«Сорок километров сраного ничем не объяснимого ада»: блогер Мочанов жестко раскритиковал чиновников за состояние дороги в Очаков

Украинский автогонщик и журналист Алексей Мочанов обрушился с критикой на действующих и бывших чиновников разного уровня из-за состояния дороги Т-1513 «Нечаянное-Каменка-Очаков».

Соответствующую запись он разместил на своей странице в Facebook.

«Поворот с М-14 Одесса-Николаев от WOG в сторону Пятихаток и Ивановки до развилки в Каменке - и правее на Очаков. Сорок километров сраного, факаного ничем не объяснимого ада!! Объяснимого только безалаберностью, головотяпством, саботажем, вредительством тех, в чьих руках власть, ресурсы и принятие решений. Очаков находится в устье Днепро-Бугского лимана, там где Днепр и Буг, смешав свои воды друг с другом, впадают в Чёрное море, судя по цвету воды - не смешивая свою речную подсоленную к югу смесь с настоящей морской солёной. За последние три года мне приходилось десятка полтора раз ломать машину и душу об это говно, которое язык не поворачивается назвать дорогой», – написал Мочанов.

«Вы – о*ренели? В Очакове несколько воинских частей, порт, строится база - и туда невозможно попасть без риска для жизни!!! Ни днём, ни ночью. Я молчу про отдыхающих в сезон и ни в чём не повинных местных. Где дорога, бл*дь???!!!!... Ощущение, что жители и урководство Рыбаковки, Морского и Коблево платят за то, чтобы в перспективный Очаков нечем и некому было добраться, только по воде! Я три раза бил там колёса. Позавчера бус с моими добрыми знакомыми стал бусом с моими очень злыми знакомыми, развалив не доехав до Очакова несколько километров два колеса с дисками, достав разваленными дисками до суппортов на тормозах!!!» – добавил он.

Кроме того он сравнил дорогу в Очаков с дорогами в зоне боевых действия на Донбассе, отметив, что последние в лучшем состоянии, чем вышеупоминаемый автомобильный путь на Николаевщине.

«Таких сраных дорог нет в зоне ведения боевых действий, поверьте. Разве что самая первая, изрытая оспой арты, линия. Но там - война! А в Николаевской области между Вогом и Очаковым - что??? Зерновозы сюда не ездят. Большегрузы тоже. Дорога просто изначально сделана с нарушением всех гостов, а потом её типа латают, «просто пиздя наши деньги» ((С) А.Д.) На самом деле - просто кладут в карман бабло и ни*ера никакого ремонта. Просил наладить автомобильное сообщение с Очаковским гарнизоном у бывшего главы николаевской ОДА Алексея Савченко. Глухо. Область кивает на автодор, укравтодор на облавтодор, те на райраду и её местный «бюджет», все на друг друга, в итоге и результате этого откровенного *бланства и саботажа нихера не делается», – отметил Мочанов.

Также он попросил знакомых обратить внимание на эту проблему чиновников Мининфраструктуры, и задался вопросом, сколько же нужно времени, чтобы провести ямочный ремонт или все же построить новую дорогу в направлении Очакова.

Напомним, как генерал СБУ, экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Херсонской области Вячеслав Савченко возмутился состоянием трассы между Николаевом и Херсоном. А утром 8 октября около 8:00 на этой автодороге «Херсон - Николаев» вблизи села Шевченково Витовского района лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли. Предварительно, на встречную полосу выехал «Lexus».

Одним из погибших был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Сергей Сидоренко. Вторым погибшим в автоаварии был временно исполняющий обязанности Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко. Водителя «Lexus» с места происшествия госпитализировали.