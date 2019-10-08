В трагическом ДТП под Николаевом погиб начальник криминальной полиции области

Сергей Сидоренко Одним из погибших в автоаварии на трассе Николаев-Херсон был заместитель начальника Главного управления Нацполиции - начальник криминальной полиции в Николаевской области Серегей Сидоренко.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в Главке.

Как известно, утром 8 октября лоб в лоб столкнулись внедорожник «Lexus GX 460» и легковой автомобиль «Toyota Camry». Водитель и пассажир легковушки погибли.

На место ДТП выехали начальник ГУНП Александр Анохин, его заместитель - начальник Следственого управления Иван Выговский, врио замначальника ГУНП Максим Ахрамеев.

Справка:

Сергей Сидоренко родился в 1980 году. В органах внутренних дел служит с 1997 года, имеет высшее юридическое образование - окончил Запорожский юридический институт. Работал преимущественно на оперативных должностях в уголовном розыске. Предыдущая должность - начальник Новокаховского отдела полиции ГУНП в Херсонской области.

В ноябре 2018 года полковник полиции Сидоренко занял должность заместителя начальника ГУ Нацполиции - начальника криминальной полиции в Николаевской области.