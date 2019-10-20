В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТп, пострадали 10 человек

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Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает Mukachevo.net.

«Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса Mercedes в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом», - говорится в сообщении.

Пострадали десять граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре - легкие. Трем из них были сделаны неотложные операции, они находятся в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет.

Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен.

Напомним, под Николаевом автобус с военнослужащими попал в тройное ДТП.

Роман Свиридов

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