В селе на Николаевщине при пожаре на летней кухне пострадала 37-летняя женщина – она получила 80% ожогов тела

В воскресенье, 20 октября, в селе Лысая Гора Первомайского района произошел пожар в частном доме, в результате которого пострадала женщина.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 18:00 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном секторе на улице Дорошенко. По указанному адресу направлены два отделения 23-й государственной пожарно-спасательной части и отделения местной пожарной охраны «Подгородняя». По прибытию установлено, что огнем охвачены стены и крыша летней кухни.

Пожар на площади 60 квадратных метров в 18:40 локализовали, и в 20:00 ликвидировали. Пострадавшая 37-летняя женщина до прибытия спасателей была госпитализирована каретой скорой помощи в реанимационное отделение Первомайской центральной районной больницы с 80% ожогами тела и дыхательных путей II-III степени. Причина пожара устанавливается.

От ГСЧС работало две единицы техники и пять человек личного состава. Дополнительно привлекался Отряд местной пожарной охраны «Подгородняя», трактор с бочкой с водой ПСП «Нико», сотрудники полиции и ПАО «Николаевгаз».

Напомним, что на Николаевщине из-за взрыва газа на кухне пострадала женщина.