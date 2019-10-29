Спасатели Николаевщины за сутки потушили два пожара частных домов

На Николаевщине за сутки, 27 октября, спасатели дважды выезжали на пожары частных домов.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 16:35 на линию «101» поступила информация о пожаре частного жилого дома на улице Центральной села Федоровка Врадиевского района.

По указанному адресу прибыли дежурное отделение 13-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось, горение на площади 15 квадратных метров возникло в одной из комнат. Пожарные в 17:07 пожар был локализован, 17:38 - ликвидирован.

Второй случай произошел уже в 20:40. Спасатели 23 пожарно-спасательной части выехали на тушение пожара жилого дома на улице Антонова села Чаусово-1 Первомайского района. В 21:03 пожар площадью 40 квадратных метров локализовали, в 22:25 - ликвидировали, не допустив полного уничтожения здания.

Причины пожаров устанавливаются. К тушению задействовались две единицы техники и восемь человек личного состава ГСЧС.

Напомним, как в Николаеве из-за неправильно установленной печи загорелись сауна и двухэтажный дом.