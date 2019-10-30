В Киеве мужчина зарезал собаку знакомого из-за того, что она справила нужду у него дома – ему грозит три года тюрьмы

В Киеве мужчина зарезал таксу своего знакомого, когда тот с собакой пришел к нему в гости.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам владельца собаки, такса, будучи в гостях, не удержалась и справила нужду дома у мужчины. За это он ударил ее ножом. Хозяин пса повез его в ветеринарную клинику, где медики провели все реанимационные действия, но животное умерло.

— Такса черная. У нее были банально выпавшие органы с брюшной полости. К сожалению, уже тогда не прощупывался у нее пульс, не было сердечной деятельности, не было дыхательной деятельности, собака была уже не живая, - рассказывает врач клиники.

После констатации смерти животного ветеринары вызвали сотрудников полиции. Сам мужчина, объясняя свои действия, рассказывает, что просил у владельца собаки убрать за ней, однако тот отказался. Поэтому мужчина взял с кухни нож и ударил им пса. При этом подозреваемый утверждает, что ударил один раз, хотя, по словам активистов, судя по выпавшем внутренним органам, удар ножом был не один.

Также в сюжете говорится, что мужчина хорошо знал, как владельца, так и его собаку.

Сообщается, что, если следствие докажет вину злоумышленника, ему грозит три года тюрьмы.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Лисичанском районе Луганской области спасатели достали из ямы пса - они нашли его благодаря записке глухонемого мужчины, который и обнаружил собаку в яме.