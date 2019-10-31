В Таиланде слон «прилег» на машину с туристами – к счастью, никто не пострадал

В одном из парков Таиланда слон решил «прилечь» на легковой автомобиль, к счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Bangkok Post».

Заметив слона, который прогуливался неподалеку от проезжей части, туристы остановились, чтобы сделать несколько фото. 35-летний Дуэа оказался общительным животным и устремился к автомобилю. Слон покрутился вокруг автомобиля и решил на него прилечь одной стороной. Судя по всему, поза оказалась не очень удобной, и Дуэа переступил легковушку с туристами, чтобы прилечь на ее крышу.

Точное количество туристов, которые находились в машине, неизвестно. При этом никто из них не пострадал. Водителю автомобиля придется обращаться в страховую, ведь слон выдавил заднее стекло, повредил крышу и оставил несколько вмятин по бокам. Происшествие лишний раз побудило сотрудников парка рассказать его посетителям о правилах обращения с животными, которые не ограничены в свободе.

Напомним, что ранее в ЮАР туристы сняли на видео преследовавшего их слона.