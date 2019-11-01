Владелец предприятия ответил на претензии Николаевского админсуда и заявил, что не пускают только частный транспорт работников суда

Фото: Facebook Николаевского окружного админсуда Руководитель концерна «Титан» Анатолий Левин заявил, что к Николаевскому окружному административному суду не пропускают только личный транспорт работников суда, а автомобили государственных служб проезжают на территорию без каких-либо препятствий.

Такое заявление он сделал в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, глава Николаевского окружного административного суда Виталий Брагар пожаловался в Высший совет правосудия на действия концерна «Титан», которые перекрыли вход и въезд к зданию. Само же здание суда находится на территории бывшего завода «Кристалл», отдельно доступа к нему нет. Как утверждает судья в своей жалобе, из-за перекрытия въезда не смогут попасть автомобили экстренных служб.

Левин рассказал, что предприятие не пропускает частные автомобили, которые принадлежат судьям, помощникам и секретарям, поскольку это заграждает территорию «Титана». Другие автомобили, как полиции и скорой, допускают к проезду без проблем, и заявил, что это зафиксировано камерами видеонаблюдения.

– Мы пропускаем абсолютно беспрепятственно все автомобили охраны, пожарные, мусоровозы, почту – все государственные автомобили. Единственное, что не пропускаем судейские автомобили, потому что они устроили на нашей территории стоянку. И они нам дали список до 60 автомобилей. Их машины на нашу территорию мы не запускаем, – рассказал он.

Также Анатолий Левин рассказал на то, что руководство админсуда негативно отреагировало на решение о запрете въезда их личных авто на территорию предприятия.

– Они обращались к нам с этим вопросом, но мы сказали, что частные автомобили пропускать не будем, только государственные. Их это не удовлетворило. Он (глава суда – ПН) шумел на нашего руководителя филиала, говорил: «Ты мне лично будешь открывать ворота». Вот так, – добавил руководитель концерна.