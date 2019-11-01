«Поездка могла быть последней»: В Киеве у «маршрутки» отлетело колесо и едва не задело пешехода на другой стороне дороги

В Киеве 31 октября у «маршрутки» на ходу отлетело колесо и покатилось через дорогу, едва не задев пешехода на другой стороне улицы, и попало в припаркованный автомобиль.

Об этом сообщил в Facebook замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

«На часах 10:30, проспект Героев Сталинграда. Вдруг у маршрутки, при перевозке пассажиров, отделяются задние левые колеса с полуосью и катятся поперек дороги и останавливаются только на припаркованном автомобиле, чудом минуя пешехода. К счастью, в результате аварии никто не пострадал, кроме припаркованного автомобиля Nissan», – написал Билошицкий.

На водителя автобуса «Богдан» патрульные составили протокол по статье 124 («Нарушение ПДД, повлекшее ДТП») КУоАП. Также лицо, ответственное за выпуск на линию транспортных средств, было привлечено к ответственности по статье 128 КУоАП. К перевозчику также обещают принять меры.

«Ежедневно сотни людей, пользуясь услугами пассажирских перевозок, доверяют водителям этих транспортных средств свою жизнь и здоровье. Элементарное соблюдение правил дорожного движения, внимательность, безопасная скорость и контроль за техническим состоянием транспортных средств сделает такую поездку действительно безопасной. Жаль, что многие этого не понимает», - подытожил патрульный.

Напомним, как в Николаеве на Широкобальском мосту у «маршрутки» на ходу отвалилось колесо.