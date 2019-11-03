В Николаеве ночью «лоб в лоб» столкнулись «маршрутка» и «Volkswagen Passat»

В ночь с субботы на воскресенье, 3 ноября, в Николаеве на пересечении проспекта Богоявленского и улицы Космонавтов столкнулись маршрутка «Mercedes Benz Sprinter» и легковой автомобиль «Volkswagen Passat».

Об этом сообщает интернет-издание «Новости-N».

«Маршрутка», ехавшая по проспекту со стороны улицы Южной, на перекрестке начала поворачивать налево, на улицу Космонавтов в направлении площади Победы. При повороте маршрутка столкнулась с «Volkswagen», который ехал по проспекту со стороны Широкой Балки.

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали три человека — водитель и два пассажира автомобиля «Volkswagen». Всех троих с места происшествия увезли автомобили скорой помощи.

Водитель и пассажиры маршрутки за медицинской помощью не обращались.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения.

Напомним, ранее в Николаеве «маршрутка» догнала «Infiniti». Тогда также пострадали три человека.