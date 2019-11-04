На Луганщине на блокпосту скончался 47-летний майор полиции

Во время службы в районе проведения операции Объединенных сил на блокпосту «Лисичанск-Горное» скончался 47-летний майор полиции Владимир Стецюк.

Об этом сообщила пресс-служба НПУ в Facebook.

«Полицейский прошел путь от сержанта до майора. Последние полтора года нес службу в составе роты патрульной полиции особого назначения «Тернополь». Вместе с побратимами неоднократно выполнял боевые задачи на востоке государства, где всегда проявлял мужество, стойкость и профессионализм. Коллеги его запомнили добрым, искренним человеком, готовым прийти на помощь и поддержать. Выражаем соболезнования родным и близким Владимира. Светлая память!» - сообщили правоохранители.

Причину смерти в полиции не сообщили.

Напомним, на Донбассе от вражеской пули погиб 22-летний николаевский морпех.