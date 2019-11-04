В Виннице водитель иномарки не пропустил пешехода, а затем избил его

В Виннице водитель внедорожника не пропустил человека на пешеходном переходе, после чего вышел из автомобиля и избил его.

Момент зафиксировали камеры городского ситуационного центра.

На обнародованном видео можно заметить, как водитель автомобиля BMW нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешеходов на переходе, что вызвало возмущение у последних.

В свою очередь водитель иномарки поспешил развернуться и догнать пару, тем самым снова нарушив ПДД. Выйдя из машины, водитель с кулаками набросился на молодого человека. После этого он сел в автомобиль, в очередной раз нарушил ПДД и уехал.

Напомним, в Мариуполе пешеход и бизнесмен на автомобиле не поделили дорогу, и это закончилось смертельной поножовщиной.