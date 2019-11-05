В Николаеве на территорию спортшколы во время занятий залез голый мужчина – его вещи украли, когда он купался в реке

В Николаеве в спортивную школу «Спартак» во время занятий залез мужчина в неподобающем виде.

Соответствующее видео опубликовано на странице «Blacklist.Nikolaev» в Instagram.

В подписи к видеозаписи говорится, что в это время в спортшколе проходили соревнования по теннису, и в это время из-за ограждения появился голый мужчина, который просил людей о помощи.

«Пока ехала полиция – прикрыли его тряпкой. Позже он показал, что его вещи находятся на берегу», – говорится в сообщении.

Обновлено в 10:06 В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что инцидент произошел приблизительно полторы недели назад. Как пояснил сам мужчина, он находился в состоянии опьянения, и для того, чтобы привести себя в чувство пошел искупаться в реку, оставив вещи на берегу. Однако, когда он вышел из воды, одежды уже не было. Поэтому он зашел на территорию, чтобы попросить о помощи, при этом никаких вызывающих действий он не осуществлял.

Прибывшие на место инцидента патрульные после того, как мужчине нашли какую-то одежду, отвезли его домой.

Напомним, как в Николаеве голый покупатель напал на продавщицу в секс-шопе из-за того, что она просила его мерить женский пеньюар быстрее.