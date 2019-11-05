На Николаеавщине спасатели помогли достать из ямы корову Ласуню

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Николаевские спасатели вечером в понедельник, 4 ноября, помогли достать корову из трёхметровой ямы.

Об этом сообщают в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В Казанковском районе корова Ласуня отвязалась от цепи и угодила в глубокую яму.  К спасательной операции привлекались спасатели 17-й ГПСЧ и вспомогательная техника от местных фермерских хозяйств.

Ранее сообщалось, что на Луганщине глухонемой мужчина нашел в яме собаку – он написал спасателям записку с просьбой помочь псу.

Мила Волкова

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