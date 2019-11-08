Ночью под Николаевом легковушка въехала в яму и перевернулась – пострадала водитель

В четверг, 7 ноября, на Николаевщине произошли два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых пострадали водитель легковушки и водитель мопеда.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Примерно в 22:30 на автодороге М-14 у Баштанского кольца 33-летняя водитель автомобиля «Chevrolet Aveo», по предварительным данным, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и въехала в яму, где произошло опрокидывание транспортного средства.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель доставлена в больницу.

Другое ДТП произошло около 18:50 по улице Центральной в селе Раковое Вознесенского района 57-летний водитель мопеда «Honda Dj» въехал в грузовой автомобиль «КАМАЗ», который стоял на обочине без опознавательных знаков для остановки.

Вследствие ДТП мопедист с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

Предварительно события квалифицированы по части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», что предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Устанавливаются все обстоятельства аварий.

Напомним, как в парке «Юность» в Николаеве «Audi» влетела в дерево, а водитель иномарки с места аварии пропал.