В Николаеве водитель мопеда убегал от патрульных через встречную полосу – его остановили бордюр и потеря равновесия

В Николаеве 9 ноября водитель мопеда с пассажиром сначала остановился после сигнала патрульных, а потом пытался сбежать, пересекая встречную полосу, но в итоге упал на проезжей части.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

В районе пересечения улиц Троицкая и Александра Янаты патрульные увидели двух мужчин на мопеде без шлемов и подали им сигнал остановится. Водитель мопеда прекратил движение, а его пассажир слез с транспортного средства.

Когда патрульные начали подходить к ним, водитель резко начал ехать, перпендикулярно пересекая встречную полосу. Он во время попытки сбежать начал терять равновесие, врезался в бордюр и упал на проезжей части. При этом, уже лежа на земле мужчина продолжал удерживать руку на руле и активно выжимал газ. Патрульный сбросили его руку и оттащили от мопеда на обочину.

Далее патрульные заметили у мопедиста признаки опьянения и предложили или пройти освидетельствование на месте при помощи «Драгера», или в больнице, на что он отказался. Водительского удостоверения у мужчины также не оказалось.

На 23-летнего водителя составили соответствующие протоколы об административных правонарушениях. Его пассажир за время всех этих разбирательств сбежал.

Напомним, как в Николаеве полиция остановила пьяного мужчину на мопеде, а он оказался производителем амфетамина.