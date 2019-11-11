В Николаеве на проспекте Богоявленском «Fiat» хотел припарковаться у обочины и подрезал «Audi»

В понедельник, 11 ноября, в Николаеве на улице Молодогвардейская столкнулись «Audi 80» и «Fiat Doblo».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Авария произошла около 8:20. По предварительной информации, автомобиль «Audi» двигался по проспекту Богоявленскому в сторону улицы Театральной и его подрезал водитель «Fiat», который хотел перестроиться и припарковаться у обочины.

По словам водителя «Audi», водитель минивэна поздно включил поворотники, поэтому он не успел среагировать.

Признаков алкогольного опьянения у обоих водителей нет, никто не пострадал. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, как 5 ноября, в Ингульском районе Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобиля «Audi».