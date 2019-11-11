В Главке полиции Одесчины обвалился потолок – пострадали двое сотрудников

В здании Главного управления Национальной полиции в Одесской области на улице Еврейской, 12 обрушился потолок, в результате чего пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает «Пушкинская».

Потолок обрушился между вторым и третьим этажом на парадной лестнице здания.

Сейчас уборщицы убирают обломки потолка с лестницы. На месте также присутствуют сотрудники ГСЧС.

«Обвалился небольшой участок потолка над лестницей. Травмированы двое полицейских, которые в тот момент на ней находились. Их госпитализировали. Мы продолжаем работу в обычном режиме», - сообщила пресс-секретарь ГУНП области Любовь Гордиевская.

«Думская» пишет, что часть здания обесточена. В ведомстве отмечают, что капитальный ремонт в Главке проводился больше 15 лет назад.

Напомним, как житель Николаева возмутился, что несколько дней звонил в разные экстренные и коммунальные службы из-за угрозы падения старого деревянного столба в районе пересечения улицы 10-я Слободская и проспекта Центрального, но аварийную опору никто так и не убрал.