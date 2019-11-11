На Полтавщине спасатели вынесли из горящего дома котенка без признаков жизни – им удалось его реанимировать

В Полтавской области спасатели реанимировали котенка, пострадавшего в пожаре дома.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

Прохожий увидел пожар в жилом доме в села Большие Будища, сообщил об этом спасателям и до их приезда самостоятельно вывел хозяина дома на улицу.

«Пожарные, прибывшие, ликвидировали пожар. Однако во время тушения они заметили крошечного котенка, который без признаков жизни лежал в горящей комнате. Спасатели вынесли животное на воздух и провели реанимационные мероприятия, в том чистые - и с помощью аппарата защиты органов дыхания», – говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что хозяин котенка находится в больнице с ожогами, и надеются, что кто-то на период его выздоровления возьмет животное к себе.

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