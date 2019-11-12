В Германии из-за тумана столкнулись 18 автомобилей – в ДТП пострадали 29 человек

На юго-западе Германии 10 ноября произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей, 29 человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на BR24.

Из-за тумана и гололеда во время пересечения моста через реку Майн водитель пикапа потерял контроль над управлением машиной и врезался в отбойник. Другие авто не смогли затормозить вовремя и начали врезаться друг в друга, поскольку видимость составляла 50 метров. Водитель пикапа не пострадал.

Среди поврежденных машин – три авто спасателей и два полицейских автомобиля. В связи с аварией движение на автотрассе было временно заблокировано.

Напомним, что ранее на Николаевщине легковушка на повороте вылетела с дороги и перевернулась.