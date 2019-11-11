В Господтребслужбе Николаевщины выявили поддельное масло и призвали прекратить продажу фальсификата

В Снигиревке сотрудники Государственной потребительской службы Николаевской области, в одной из торговых точек обнаружили фальсификат сливочного масла.

Об этом сообщают на сайте Госпотребслужбы.

Эксперты провели проверку мощностей ФЛП Свекровиной (Гемской), которое находится в Снигиревке, на улице Центральной, 142с. Были отобраны образцы сливочного масла «крестьянское» с составной частью масла 73% от торговой марки «Гаврюша», производителем которой является ООО «Харьковский молочный завод». В итоге, составная часть масла составляла лишь 34,6%.

В Госпотребслужбе призвали не продавать это масло, в противном случае реализатор становится соучастником распространения фальсификата.

Напомним, в Винницкой и Тернопольской областях Служба безопасности Украины в рамках детенизации экономики блокировала оптовое производство контрафактной алкогольной продукции, которая угрожала здоровью граждан и наносило миллионные убытки госбюджета.