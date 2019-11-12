Харьковская полиция открыла дело против болельщиков «Динамо», которые выкрикивали расистские лозунги в сторону капитана «Шахтера»

Полиция открыла уголовное производство из-за расизма на матчи чемпионата Украины по футболу между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо».

Об этом говорится в заявлении правоохранителей.

11 ноября следователь Слободского отдела полиции Харькова открыл дело о «нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам» (часть 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, около 20 динамовских болельщиков «выкрикивали непристойные лозунги» в адрес игроков «Шахтера».

«Полицией принимаются все необходимые меры по установлению и розыску лиц, причастных к преступлению», - добавили правоохранители.

Отмечается, что ход этого дела находится «на личном контроле» руководства главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, в ходе матча между командами «Шахтер» и «Динамо» болельщики «Динамо» в течение матча скандировали нецензурные слова и «укали» как обезьяны в адрес бразильцев «Шахтера». На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам, расплакался и показал неприличный жест.