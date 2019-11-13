На перекрестке в центре Николаева «Volvo» не пропустила «Honda» – кроссовер отлетел на тротуар

В среду утром, 13 ноября, в Николаеве на пересечении улиц Пушкинская и Спасская произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей «Volvo ХС60» и «Honda Civic».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Водитель «Volvo ХС60» двигалась по Пушкинской со стороны Большой Морской и начала поворачивать влево на Спасскую, куда въезд запрещен из-за одностороннего движения. При этом она не пропустила водителя «Honda Civic», который двигался во встречном направлении по Пушкинской и в результате этого «Honda» въехала в левый бок кроссовера.

По словам водителя «Volvo ХС60», она из Херсона и ехала через Николаев проездом. Перед Спасской навигатор указал ей поворот налево, хотя там одностороннее движение, водитель не посмотрев на знаки, начала поворачивать налево и не уступила дорогу «Honda Civic».

На месте работают сотрудники патрульной полиции. Оба водителя трезвые и получили легкие ушибы, от госпитализации отказались.

Автомобили получили значительные механические повреждения.

Напомним, как вблизи села Партизанское в Витовском районе 12 ноября водитель «Daewoo» слетел с дороги и перевернулся – пострадала пассажирка.