В николаевской школе подросток размахивал пневматической винтовкой и выстрелил – пуля случайно попала в его одноклассника

В Николаеве в школе №6 13 ноября один из восьмиклассников размахивал пневматической винтовкой и случайно выстрелил. Рикошетом пуля попала в его одноклассника.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мать пострадавшего школьника.

По ее словам, происшествие случилось на перемене в помещении, оборудованном под школьный тир, где находилось пятеро подростков. 13-летний мальчик стал размахивать пневматической винтовкой, то ли в шутку, то ли всерьез угрожать другим школьникам и случайно выстрелил. Пуля срикошетила в его одноклассника – попала ему в бок и нанесла непроникающее ранение.

Пострадавший подросток сообщил о случившемся родителям, и мать обратилась в полицию с заявлением. По её словам, в школе из-за случившегося проводят педсовет.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» подтвердили факт происшествия и уточнили, что решается вопрос о предоставлении правовой квалификации случившемуся. Сотрудники полиции опросили участников и свидетелей происшествия.

Напомним, что ранее пьяный николаевец устроил стрельбу в кафе и пытался убежать от полиции.