Николаевские спасатели помогли достать из выгребной ямы корову – из-за ее избыточного веса пришлось привлечь технику

В селе Петровка Николаевского района 13 ноября спасатели помогали достать из ямы упавшую корову.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

В 16:25 в Службу спасения жители села сообщили, что возвращаясь с пастбища корова упала в выгребную яму и не в состоянии самостоятельно выбраться. К месту на помощь выехали спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию установлено, что корова не повреждена и находится на глубине около трех метров. За избыточного веса животного было принято решение привлечь погрузчик государственного предприятия «Санта Петровка».

Совместными усилиями корову успешно достали из ямы.

Напомним, как во Врадиевке спасатели достали из ямы собаку.