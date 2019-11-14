В Николаеве на улице нашли маленькую девочку без взрослых – полиция ищет ее родителей

В Николаеве полиция разыскивает родителей ребенка, которого нашли на улице без сопровождения взрослых.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

13 ноября около 12:00 у дома № 12 по улице Рабочая в Заводском районе неравнодушные граждане нашли малолетнюю девочку, которая находилась на улице без сопровождения взрослых.

Приметы ребенка: на вид около двух лет, волосы светло-русые, глаза голубые.

Одетая в брюки черного цвета, кофту бежевого цвета, шапка красного цвета, обувь бело-розовая.

«Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь в установлении и поиска родственников девочки, изображенной на фото. Любую полезную информацию сообщать в Заводский отдела полиции по адресу: г. Николаев, ул. Белая, 44, или по телефону: (0512) 34-11-98, или 102», – обратились в полиции.

Напомним, что полиция разыскивает 14-летнего николаевца, который ночью ушёл из дома и не вернулся.