На Николаевщине «Hyundai» въехал в припаркованный на обочине «КамАЗ» – водителя легковушки госпитализировали

В Николаевской области 14 ноября пострадал водитель «Hyundai» после столкновения с припаркованным грузовиком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Водитель «Hyundai Accent» въехал в грузовой автомобиль «КамАЗ», который стоял на обочине без опознавательных знаков для остановки, примерно в 05:50 на 33 км + 500 м автодороги Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».

В результате ДТП 35-летний водитель легковушки с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта»). Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как на Харьковщине легковушка врезалась в фуру и загорелась, погибли четыре человека.