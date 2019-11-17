Ночью николаевские спасатели дважды выезжали на пожары автомобилей

В ночь с субботы на воскресение, 17 ноября, николаевские спасатели дважды выезжали на тушение пожаров транспортных средств.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

16 ноября в 23:40 в Службу спасения по номеру «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля «Opel Vivaro» по улице Менделеева Корабельного района города.

«На место происшествия были направлены два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. По прибытию было установлено, что горит передняя часть машины, которая припаркована возле частного дома. В 23:49 пожар локализован, 23:52 - ликвидирован на площади 3 кв.м.», – говорится в сообщении.

Второй случай произошел 17 ноября в 1:30. По экстренным номером сообщили о том, что на ул. Казарского в автогаражном кооперативе «Керамик» горит припаркованный автомобиль «Opel Astra».

«На место выехали два отделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части. В 1:51 пожар был локализован, 02:07 – ликвидирован на площади 2 кв», – сообщили в ведомстве.

В обоих случаях причина пожара выясняется.

Напомним, в субботу, 16 ноября, у станции Новокатериновка Веселиновского района сгорел пригородный дизель поезд.