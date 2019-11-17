Скончался третий военнослужащий, получивший ранения в результате взрывов в Балаклее

Один военнослужащий, пострадавший в результате взрыва боеприпасов на Центральной артиллерийской базе в городе Балаклея Харьковской области, в воскресенье, 17 ноября, умер в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

«Остальные военнослужащие, которые также пострадали в результате события, находятся на лечении, угроза их жизням отсутствует», - сказано в сообщении.



Напомним, 15 ноября, возле города Балаклея Харьковской области 15 ноября произошли взрывы в районе армейских складов боеприпасов. В результате происшествия, двое саперов погибли, еще пять военнослужащих получили ранения.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по данному факту начали расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 425 Уголовного кодекса Украины – небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее существенный вред, совершенное в условиях особого периода.