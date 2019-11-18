Самолёт с экс-госсекретарём США Клинтон на борту, совершил экстренную посадку из-за поломки

Самолет с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон на борту, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, совершил экстренную посадку из-за поломки.

Об этом сообщает Униан, ссылаясь на CNN.

По словам пилотов, самолет авиакомпании American Airlines начало трясти, а сотрудники аэропорта увидели дым. Потом в районе инцидента нашли металлический обломок.

А авиакомпании сообщили, что пассажиры сели в другой самолет и отправились в Вашингтон. Представитель Клинтон от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что в египетском аэропорту у украинского авиалайнера загорелось шасси – катастрофу удалось предотвратить.