В центре Николаева столкнулись «Volkswagen» и «Lexus» – последний от удара отлетел на тротуар и зацепил дорожный знак

Днем в среду, 20 ноября, в Николаеве на пересечении улиц Никольская и Наваринская произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автомобилей «Volkswagen» и «Lexus».

На месте инцидента побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

По предварительной информации, «Lexus» двигался по улице Наваринская в сторону улицы Адмиральская, и не предоставил преимущества в движении автомобилю «Volkswagen», который ехал по Никольской в сторону Артиллерийской.

В результате столкновения транспортных средств «Lexus» вылетел за пределы проезжей части и зацепил дорожный знак пешеходного перехода. Вследствие аварии никто не пострадал, оба автомобиля получили механические повреждения.

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. Движение на этом участке дороги частично затруднено.

Напомним, как на перекрестке в центре Николаева «Volvo» не пропустила «Honda» – кроссовер отлетел на тротуар.