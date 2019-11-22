За сутки николаевские спасатели дважды выезжали на пожары в жилом секторе

Спасатели за прошедшие сутки, 21 ноября, два раза ликвидировали пожары в жилом секторе на территории Николаевской области.

Об этом сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Случай, который надо уделить внимание, произошел в Баштанском районе в селе Доброе. В 10:50 поступило сообщение о пожаре на улице Центральная. Прибывший дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части установил, что огнем охвачено деревянное перекрытие жилого дома.

Благодаря оперативным действиям спасателей удалось спасти жилой дом от уничтожения. Предполагаемая причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов. Пожар на площади 15 квадратных метров в 11:09 локализовали, а в 11:34 - ликвидировали.

От ГСЧС привлекалась 1 единица техники и 5 человек. Дополнительно работали сотрудники полиции и АО «Николаевоблэнерго».

Другой случай произошел в селе Бугское Вознесенского района. Пожарные потушили возгорание на минимальной площади.

Ранее сообщалось, что николаевские спасатели ночью дважды выезжали на пожары автомобилей.