На Донбассе при исполнении служебных обязанностей погиб 24-летний военнослужащий

При исполнении служебных обязанностей в ООС 22 ноября 2019 года, погиб командир батареи старший лейтенант Богдан Шацкий, 1995 года рождения.

Об этом на Facebook сообщает 15-й реактивный артиллерийский полк.

Военнослужащий родом из Хмельницкой области, с. Михля, Изяславского района.

Командование и личный состав воинской части А1108 выразил искренние соболезнования по поводу гибели воина.

«Мы разделяем скорбь родных и близких и глубоко сочувствуем тяжелой потере», - сказано в сообщении.

Напомним, в субботу, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского, участвующие в операции Объединенных сил, почтили память погибших на войне сослуживцев.