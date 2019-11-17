На Донбассе николаевские морпехи почтили память погибших сослуживцев

В субботу, 16 ноября, на Приазовье военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-Михаила Белинского, участвующие в операции Объединенных сил, почтили память погибших на войне сослуживцев.

Об этом сообщает «АрміяInform».

На высоте рядом с населенным пунктом Широкино, который украинские морпехи удерживали несколько лет подряд, командир соединения полковник Андрей Гнатов вместе с представителями всех подразделений морской пехоты почтили минутой молчания военнослужащих бригады, погибших, защищая Украину, и возложили цветы к мемориальному знаку, установленному недавно рядом с часовней.

- В обществе всегда было особое уважение к представителям элиты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, поскольку только словосочетание «морской пехотинец» во многих издавна ассоциируется с отвагой и силой духа, - отметил полковник Андрей Гнатов. - Сегодня день, когда мы поминаем всех наших боевых побратимов, которые на этой войне прошли многое и погибли. Мы были вместе, поэтому сейчас вспоминаем все, как было. Но они навсегда остаются рядом с нами в строю.

По словам командиру бригады, данная традиция основана командованием морской пехоты Украины и в этом году отмечается впервые.

Фото: АрміяInform, Facebook-страница бригады

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский наградил николаевских морпехов и десантника – трое получили ордена посмертно.