Российский корабль нарушил границы Швеции

Шведские военные патрулируют морскую территорию (фото из архива) Российский корабль вошел в территориальные морские воды Швеции, не имея на то соответствующего дипломатического разрешения.

Об этом сообщается на сайте вооруженных сил Швеции, передаёт DW.

Как уточняется в сообщении, «судно, принадлежащее российскому государству, пересекло шведскую территорию к западу от Гетеборга». Поскольку у судна не было «действительного разрешения, вооруженные силы расценивают это как нарушение порядка доступа».

В соответствии с правилами действия в случае нарушения порядка доступа на шведскую территорию иностранными судами, самолетами или военной техникой военные доложили о случившемся правительству Швеции. Тип и какие-либо иные характеристики российского судна не названы.

Ранее сообщалось, что с военных бронекатеров «Никополь» и «Бердянск» и буксира «Яны Капу», которые вернулись в Украину почти спустя год после того, как их захватила Россия возле Керченского пролива, пропало оборудование.