В Харьковской области вся семья заболела сальмонеллезом

В городе Змиев Харьковской области зарегистрирован семейный очаг сальмонелезной инфекции. Госпитализированы трое взрослых и один ребенок.

Об этом информирует УНИАН.

Специалисты установили, что заболевшие проживают в частном доме, и связывают свое заболевание с употреблением блюд домашнего приготовления. Санитарно-гигиеническое состояние помещений и условия для приготовления и хранения пищи крайне неудовлетворительные. При лабораторном обследовании у одного больного выявлен возбудитель инфекции. Трем больным диагноз установлен клинически и эпидемиологически. Лабораторные исследования позволили найти в смывах с объектов внешней среды бактерии группы кишечной палочки (Е. coli) и Salmonella гр.D Enterіtіdіs, что подтверждает вероятность инфицирования больных в домашних условиях.

Как сообщает Харьковский областной лабораторный центр Минздрава Украины, состояние больных удовлетворительное.

Напомним, жительница Николаева написала жалобу на кафе «Гратен» в главное управление Госпотребслужбы Украины в Николаевской области, после того, как ее двухлетняя дочь попала в больницу с диагнозом «сальмонеллез».