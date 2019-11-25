На Николаевщине молдавский водитель на микроавтобусе сбил пешехода

В Николаевской области ночью 23 ноября 35-летний гражданин Молдовы за рулем микроавтобуса «Mercedes-Benz Sprinter» сбил мужчину.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось примерно в 4:00 на 77-м километре автодороги М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» возле села Красное. Пострадавший пешеход пересекал проезжую часть в запрещенном для перехода месте.

В результате ДТП 28-летний пешеход получил травмы, его доставили в медицинское учреждение. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в Кривом Озере «Range Rover» насмерть сбил велосипедиста, который пересекал дорогу по «зебре».