В Николаеве на кольце возле автовокзала на ходу загорелся автобус

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Фото: Facebook\ Денис Сисин
Утром во вторник, 26 ноября, в Николаев на кольце возле автовокзала загорелся автобус.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел около 7:40. Автобус двигался по проспекту Богоявленскому и на кольце у него произошло возгорание.

В пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что предварительная причина – возгорание двигателя. В результате происшествия никто не пострадал.

На место были направлены отделения государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали пожар, а также сотрудники полиции. На данный момент на месте происшествия образовалась автомобильная пробка.

Фото: Facebook\ Денис Сисин
Фото: Facebook\ Денис Сисин

Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"
Фото: Viber-канал "ДТП и дороги Николаева и области"

Напомним, как ранее в Варваровке из-за короткого замыкания на ходу загорелась легковушка.

Виолетта Чех

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