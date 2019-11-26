В Первомайске из-за неправильной эксплуатации печи горело перекрытие и одна комната частного дома

Во вторник, 26 ноября, в городе Первомайск произошел пожар в частном жилом доме расположенном на улице Гладкова.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

О пожаре дома в 03:15 по экстренному номеру «101» сообщили владельцы дома. По указанному адресу выезжал дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части. Как выяснилось по прибытию, огнем охвачено перекрытие из деревянных балок и одна из комнат здания.

В 03:36 пожар площадью 90 квадратных метров локализовали, в 04:13 - ликвидировали. От огня спасено смежные комнаты. Предполагаемая причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

От ГСЧС привлекалось восемь человек и две единицы техники. Также на месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как 21 ноября, спасатели дважды выезжали на пожары в жилом секторе.