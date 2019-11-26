На трассе «Киев-Одесса» из-за гололеда произошло масштабное ДТП – столкнулись 10 автомобилей и пассажирский автобус

Утром 26 ноября в Черкасской области произошла авария с участием 10 автомобилей и рейсового автобуса, пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области

«26 ноября в 6:54 в Уманском районе на 225 км автодороги «Киев – Одесса» в условиях гололеда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств», - говорится в сообщении.

В аварию попали 5 грузовых, 5 легковых автомобилей и 1 рейсовый автобус сообщением «Варшава – Херсон», в котором находилось 20 пассажиров. В результате ДТП травмированы 3 человека с легковых и грузовых автомобилей, пассажиры автобуса не пострадали. Движение по трассе происходит в реверсном режиме.

Напомним, на Киевщине на трассе в результате масштабного ДТП погибла известная мотоблогерша.