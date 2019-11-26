В Албании произошло сильное землетрясение – погибли шесть человек, еще 325 ранены

В Албании произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,4 балла. В столице страны, Тиране, рухнули несколько зданий.

Об этом сообщает CNN.

По предварительной информации, погибли шесть человек, еще 325 ранены.

По данным Геологической службы США, землетрясение произошло на глубине примерно 20 километров. Эпицентром стал портовый город Дуррес, но подземные толчки ощущались в еще нескольких населенных пунктах.

В полиции сообщили, что погибли три человека, в том числе один из-за прыжка с балкона во время землетрясения.

В трех городах Албании - Дурресе, Леже и Тиране - закрыли школы. Ученики будут оставаться дома до того момента, пока не минует угроза повторных толчков.

«Пожарные и военнослужащие помогают жителям, которые очутились под обвалами», - сообщили в пресс-службе Министерства обороны Албании.

Напомним, в Иране мощное землетрясение унесло жизни пятерых человек, а количество пострадавших перевалило за 500.