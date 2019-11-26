В Николаеве на проспекте Героев Украины произошло сразу две аварии – теперь там затруднено движение

Во вторник, 26 ноября, в Николаеве на проспекте Героев Украины произошло два дорожно-транспортных происшествия, из-за чего там образовалась автомобильная пробка.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаева и области».

На проспекте в районе его пересечения с улицей Гвардейской автомобиль «Daewoo», судя по всему, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом междугороднего сообщения, а также зацепил фуру.

Недалеко от этой аварии произошло и небольшое ДТП при участии грузовика «DAF» и легкового автомобиля «Ford».

Из-за дорожно-транспортных происшествий на проспекте Героев Украины затруднено движение автомобилей.

Напомним, что в Николаеве на кольце возле автовокзала на ходу загорелся автобус.