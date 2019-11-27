Танкер «Delfi», затонувший у пляжа Одессы, работал нелегальной заправочной станцией

Танкер Delfi, потерпевший крушение у пляжа Одессы, работал в открытом море нелегальной заправочной станцией. Тот факт, что судно проблемное, не был секретом ни для одной службы, контролирующей этот район Черного моря.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам специалистов транспортной отрасли, хозяин танкера может от него отказаться.

«На такие заправки обычно сливают черное топливо, которое сэкономили буксиры или украли их капитаны. Такое топливо можно сливать на подобные черные заправки», — говорит Александр Захаров.

Цена топлива для кораблей в Украине самая высокая в сравнении с ценами соседей по Черному морю. Потому, говорит эксперт, тем, кто находится в море, заправляться с этого танкера за наличные деньги было выгоднее.

«Если есть схема, то владелец находит дырявую посудину и использует ее до тех пор, пока ее не выбросит на берег», — добавил он.

Как говорится в сюжете, еще 16 ноября береговой охране было известно о том, что Delfi может использоваться как заправочная станция. Судно в тот момент находилось около территориальных вод Украины. Пограничники высадились на борт, незаконного топлива не обнаружили. Зато, как рассказала глава пресс-службы местного управления морской охраны Наталья Гуменюк, осмотровая группа увидела, что корабль находится в запущенном состоянии и может быть угрозой для навигации и экологии. Также документация танкера была с нарушениями.

Данная информация была передана в порты, правоохранителям и госслужбе морского и речного транспорта. Но прошло пять суток до шторма, но никто на борт танкера больше так и не поднялся.

«Был пригнан буксир с Очакова, но не с тем тросом, который нужен. Он моментально лопнул», — сказал Захаров.

Сейчас все службы думают, что делать с судном, его ежедневно затягивает в песок.

Тем временем полиция разыскивает судовладельца. Пока безуспешно. Фирма, за которой числится Delfi, зарегистрирована в Харькове, но по указанному в регистрации адресу находится торговый центр.

Напомним, 22 ноября на рейде одесского порта потерпел бедствие небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Экипаж с судна эвакуировали и доставили в больницу.